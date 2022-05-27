Geçmişte evlerdeki tezgahlarda dokunan ancak hammadde sıkıntısı ile bölgede zamanla yapımı azalan şal şapik kumaşının üretimi, Valilik, Belediye, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla artırılıyor.

Kışın sıcak, yazın serin tutma özelliği bulunan, kişiye özel de hazırlanan kumaşlar, Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 500 metrekarelik alanda 15 kadın usta öğretici ve 36 meslek lisesi öğrencisi ile üretiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, AA muhabirine, usta öğretici ve öğrencilerle üretimi yapılan kumaşı geleceğe taşıdıklarını ve döner sermaye kapsamında ihracatını yaptıklarını söyledi.

Irak'tan 3 ay önce gelen siparişte üçüncü partinin gönderilme aşamasına geldiklerini aktaran Özdemir, "3 ay önce şal şapik kumaşını Irak'a ihraç etmeye başladık. Şimdi de Suriye, İran ve Almanya'dan ön siparişleri aldık, bağlantılarımız devam ediyor." dedi.

Ülkede önemli tekstil firmalarıyla da bağlantı kurup görüşmeler yaptıklarını aktaran Özdemir, iç piyasada da bu kumaşın yaygınlaştırılması ve kullanılması için çalışma sürdürdüklerini kaydetti.

Özdemir, "Erkeklere uygun olan kumaş biçimimizi atölyemizi yenileyerek yeni makinelerle geliştirerek kadın giyimine de uygun hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Atölyemizde tezgah sayımızı artırdığımızda daha fazla ülkeye kumaşı ihraç etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kapasite artırılması hedefleniyor

El Sanatları ve Teknoloji Öğretmeni Mustafa Aslankılıç da aylık ortalama 30 takım kumaş ihraç ettiklerini söyledi.

Kumaşları dünya pazarına daha aktif halde sunmayı ve tanıtmayı planladıklarını dile getiren Aslankılıç, gelecek dönemlerde kapasiteyi iki katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Aslankılıç, "Irak'tan aldığımız siparişler ilk etapta 50 bin dolar civarındaydı. Yıl sonuna kadar bu bütçeyi 100 bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da yaklaşık 200 takım oluyor. İnşallah tezgah ve usta sayılarımızı artırdığımızda bu amacımıza ulaşmış olacağız." diye konuştu.

İran'da eğitim vermek için de görüşmelerini sürdürdüklerini anlatan Aslankılıç, Almanya ve Belçika'dan kumaşla ilgilenen terzilerle görüştüklerini belirtti.

Usta öğretici Remziye Akpolat ise kumaşın zor aşamalardan sonra üretildiğini anlatarak ihracatına çok sevindiklerini ifade etti.