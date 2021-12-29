Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te araçta tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan heykel bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Tarihi Eser
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