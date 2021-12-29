Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari kırsalında 44 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 44 kilogram eroin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, dün ilçe kırsalında yapılan aramada 2 çuval içinde 44 kilogram eroin ele geçirildi.
Etiketler: Hakkari Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 07:47
- 07:30
- 06:54
- 06:44
- 06:41
Sıradaki Haber
Van Büyükşehir Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz