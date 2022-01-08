Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt’te 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt’te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kent merkezinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 800 paket sigaraya el konuldu.
Konuyla ilgili 3 şüphelinin yakalandığı ve gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.
Etiketler: Siirt Kaçakçılık
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