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Güncel
AA 01.08.2023 10:24

Siirt'te 3 ayda 286 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı

Siirt'te son üç ayda 286 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 organizatörün tutuklandığı bildirildi.

Siirt'te 3 ayda 286 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve ilçe Jandarma komutanlıkları ile ilgili şube müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, 11 Nisan-31 Temmuz'da göçmen kaçakçılarına yönelik 17 operasyon düzenlendi.

Çoğunluğu Afganistan uyruklu 286 düzensiz göçmen ve 17 organizatör yakalandı.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 8'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Iğdır, Ağrı ve Van'daki Geri Gönderme merkezlerine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 8 araç 2918 Karayolları Trafik Kanununa göre 83 bin 571 lira ceza uygulanarak, trafikten men edildi.

Ayrıca yakalanan düzensiz göçmenlere 6458 sayılı kanun gereğince toplam 4 milyon 33 bin 930 lira ceza uygulandı.

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