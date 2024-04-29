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Güncel
AA 29.04.2024 10:13

Siirtli kadın 14 erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçildi

Siirt'te 31 Mart'taki yerel seçimlerde 14 erkek rakibini geride bırakarak muhtarlık mührünü alan Zeliha Akyürek, 25 yıldır yaşadığı mahalleye hizmet ediyor.

Siirtli kadın 14 erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçildi
[Fotograf: AA]

Siirt'in merkeze bağlı Barış Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Zeliha Akyürek, "Kadınsın, seçilemezsin" diyenlere inat "Muhtar ol, mahallemize kadınlar için spor salonu kazandır" diyen kadın seçmenlerin desteğiyle seçim yarışına girdi.

Seçim çalışmaları kapsamında ev ev gezen ve kadınlar başta olmak üzere herkesten oy talebinde bulunan Akyürek, mahallede 8 bin 544 seçmenin oy kullandığı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en yakın rakibine 514 oy fark atarak, 1530 oyla göreve geldi.

Siirtli kadın 14 erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçildi

İl merkezinde tek kadın muhtar

20 mahallenin bulunduğu il merkezindeki tek kadın muhtar olan Akyürek,  evlendikten sonra 25 yıl önce taşındığı mahalleyi çok sevdiğini ve buraya hizmet edecek olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"'Kadınsın, yapamazsın seçilemezsin diyorlardı"

Kadınların 2019 seçimlerinden bu yana kendisine muhtar olması için ısrar ettiğini söyleyen Akyürek, "Özellikle kadınlar benden spor salonu istediler. Arkadaşlarım sürekli bana, 'Muhtar ol' diyordu. Çocuklarım da beni bu konuda ikna etti ve aday oldum. Mahalledeki bazı seçmenler ve eşim ilk aday olduğumda 'Kadınsın, yapamazsın, seçilemezsin' diyordu. Cesaretimi ve kararlılığımı görünce en büyük desteği eşim verdi. Aday oldum ve kazandım" diye konuştu.

"Bu koltuğun hakkını vereceğim"

Seçim gününe kadar 3 ay boyunca çalıştığını ve 14 erkek adaya karşı sandıktan galip çıktığını dile getiren Akyürek, herkesten daha fazla çalıştığını ve kadınlardan da tam destek aldığını anlattı.

En büyük hedefinin kadınların spor salonu talebini yerine getirmek olduğunu vurgulayan Akyürek, şöyle konuştu:

"Bu koltuğun hakkını vereceğim. Kapımız 24 saat açık olacak. Mahallelimizin sorunlarını dile getirmek için muhtar oldum. Kadınlar ne isterse yapabilirler, her yere gelebilirler. Seçimden sonra yolumu kesen kadınlar, mutlu olduklarını dile getiriyor. Daha önce muhtarlığı ziyaret etmemişlerdi. Artık kadınlar buraya geliyorlar, sorunlarını aktarıyor. Onlara yardımcı oluyoruz."

Akyürek, mahallenin sorunlarının çözümü için bütün kurumların kapısını çalacağını ve sorunları çözeceğini sözlerine ekledi.

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Siirt Yerel Seçim 2024
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