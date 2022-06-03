Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) 3 bin 563 öğrenci mezun olmanın sevinci yaşadı.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, üniversitenin hızla geliştiğini dile getirdi.

Kezer Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen törende konuşan Rektör Şındak, `2007 yılında kurulan üniversitemizin kuruluşunun 15. yılının mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar üniversitemiz, şehrimizin ve bölgemizin şartlarını dikkate almak suretiyle çalışmalarına yön vermiştir. Bir ayağı Siirt'te ve bölgede olan üniversitemiz, öbür ayağı ile ülkenin diğer bölgelerini ve dünyayı takip etmekten, onlarla birlikte çalışmaktan geri durmamıştır` dedi.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini, gerek duyulan her alanda teknoloji transferi yapıldığını belirten Şındak, `Çalışmalar neticesinde bina, derslik ve laboratuvarlarımızda üst seviyede öğretim gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimize verdiğimiz kaliteli öğretimin yanı sıra ihtisaslaşma projeleri çerçevesinde tarım ve hayvancılık alanında ihtisas üniversitesi olma misyonuna uygun olarak şehrimize, bölgemize ve ülkemize vizyon projeleri gerçekleştirdik. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, verim ve kalitenin artırılması temel önceliğimizdir` ifadelerinde bulundu. Törende mezuniyet belgesi alan öğrenciler, keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.