Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 10:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanlarını gölette serinletiyor
[Fotograf: İHA]
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Erzincan’da besiciler öğle saatlerinde sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanlarını gölette serinletiyor.
Kentte zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor.
Mertekli Mahallesi'nde yaşayan besiciler, güneşe maruz kalarak sıcak havadan etkilenen inek sürüsünü suya sokarak serinlemelerini sağlıyor.
Büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan Veysel Fırat, bu yıl Erzincan’da yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı hayvanların bunaldığını hatta sıcak havanın zaman zaman hastalanmalarına dahi neden olduğunu söyledi.
Bu nedenle hayvanların öğle saatlerinde genellikle sulu yerleri tercih ettiğinin kaydeden Fırat, “Suya giren büyükbaş hayvanlar sıcak havada bir süre kalarak böyle serinliyor. Öğle oldu mu suya doğru yaklaşıyorlar, gölete girip serinliyorlar” dedi.
Etiketler: Erzincan Hayvancılık
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