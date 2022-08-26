Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör operasyonu: 2 tutuklama
Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG
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