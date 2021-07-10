Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 02:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.
Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, takibe aldıkları bir aracı Konya-Antalya kara yolu uygulama noktasında durdurdu.
Polis, araçta bulunan H.Ö. D.Ö. ve E.D'nin üzerinde ve araçta yaptığı aramalarda, 51 gram eroin ve 5 paket kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Konya Polis
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