Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan talebi karşılamak üzere maske üretimine başlayan tekstil firması, Seydişehir’de ve Yalıhüyük'te polis ile jandarma teşkilatlarına maske bağışında bulundu.

Seydişehir Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, "Böyle bir zamanda emniyet teşkilatımıza verdiğiniz desteği önemli buluyorum. Hem teşkilatımız hem de karşımızdaki insanların sağlığı için maske önemli. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Polis ve jandarma teşkilatı üyeleri üretici firma sahibi İbrahim Erdoğan'a teşekkür ettiler.

Karakavak Mahallesi'ndeki iş yerinin sahibi İbrahim Erdoğan, ürettikleri maskenin dünya standartlarında C belgeli kumaştan imal edildiğini ve tek kullanımlık olduğunu belirterek, "Kovid-19’a karşı alınan tedbirler nedeniyle vefakar, gece gündüz görevinin başında olan polis ve Jandarma teşkilatlarına bu maskeyi takdim etmekten onur duyuyorum." dedi.

Bölgenin ihtiyacına karşılık verecek şekilde kumaş stokunun olduğunu ve ihtiyaç dahilinde vardiyalı çalışabileceklerini dile getiren Erdoğan, "Şu andaki pozisyonumuz bölgenin ihtiyacını karşılayacak durumda. Üretimimizi artırarak devam ediyoruz." şeklinde konuştu.