Kentte saatteki hızı 15 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Rüzgara rağmen bazı vatandaşların liman çevresinde gezdiği görüldü.

Bu arada rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

