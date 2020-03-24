Haber Giriş: Kaynak: AA
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Kentte saatteki hızı 15 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Rüzgara rağmen bazı vatandaşların liman çevresinde gezdiği görüldü.
Bu arada rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
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