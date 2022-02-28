Bolu Tabaklar Mahallesi İkizler Sokak'taki apartman dairesinde N.A. ve sevgilisi C.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.A, mutfaktan aldığı bıçakla kendisine şiddet uyguladığı öne sürülen C.A'yı sırtından bıçakladı.

Bolu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ağır yaralı C.A. ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.A. adliyeye sevk edildi.