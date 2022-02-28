Her yıl yoğun kar yağışının yaşandığı ve yılın 6 ayı kış koşullarının hüküm sürdüğü 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde iki haftanın ardından kar yağışı yeniden başladı.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının sürdüğü ilçede, yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Yolların ulaşıma kapanma ihtimaline karşı belediye, Özel İdare ve Karayolları ekipleri hazır bekletiliyor.