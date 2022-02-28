Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Mersin'de, 47 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente çok sayıda ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini belirledikleri O.A'nın kullandığı otomobili takibe aldı.
[Fotoğraf: AA]
Akdeniz ilçesinde durdurulan araçta 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Mersin Silah Kaçakçılığı
Son Haberler
- 12:56
- 13:00
- 12:59
- 12:50
- 12:46
Sıradaki Haber
Ağrı'nın karla kaplı menderesleri dron ile görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz