Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bolu’da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Bolu’da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, 56 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, TEM’de kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 56 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olaya ilişkin araçta bulunan 36 yaşındaki R.B., 30 yaşındaki S.C. ve 21 yaşındaki D.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Bolu Narkotik Polis Uyuşturucu
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