Açık 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.12.2023 13:41

Serik'te lise öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirdi.

Serik'te lise öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Canan Yavuz Gürkan Anadolu Meslek Lisesi ve Finike Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği işbirliğiyle yürütülen "Doğa Bize Emanet Geleceğe Mirastır" projesi kapsamında, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, lise öğrencileri tarafından Finike Asarönü 100. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı'na 30 akasya fidanı dikimi yapıldı.

Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidan dikiminin sürdürülebilirlik amacıyla yapıldığını söyledi.

Gökdemir, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.​​​​​​​

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Eskişehir'de trafik denetimlerinde 333 sürücüye para cezası uygulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Putin'den "dost olmayan ülkeler" ile vergi anlaşmalarını kısmen iptal eden yasaya onay
13:50
Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
13:49
Kadınlar Köy Yaşam Merkezindeki kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyor
13:46
Ankara'da 24 milyon değerinde kaçak etil alkol ele geçirildi
12:49
Doğaseverlerin yeni adresi: İstanbul Kuş Cenneti
13:43
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpıştı
Çadırlarda kalan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
Çadırlarda kalan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Seyir halindeki aracın üstüne böyle atladı
Seyir halindeki aracın üstüne böyle atladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ