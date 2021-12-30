Belediye Başkanı Memiş Çelik, yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak tükettikleri temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ürünleri, sebze ve meyveler başta olmak üzere geniş bir yelpazede denetim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Denetimlerde ürün fiyatlarının raf ile kasa arasında fiyat farklarının olup olmadığı, etiket ve gramaj konusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çelik, "İlçe genelinde faaliyet gösteren marketlerin denetimleri sıklaştırılarak devam edecek." dedi.