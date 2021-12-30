Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 06:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 233 litre sahte içki yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin evinde 233 litre sahte içki ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, C.S'nin evinde sahte içki üretimi yaptığı istihbaratı üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Görevliler, şüpheli C.S'nin adresinde 233 litre sahte içki ele geçirdi.
C.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Antalya Sahte İçki Sahte Alkol Jandarma Genel Komutanlığı
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