Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 06:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da belgesiz avlanan 8 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan denetimlerde belgesiz avlandığı belirlenen 8 avcıya ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, jandarma ekiplerinin de desteğiyle yasa dışı kara avcılığına yönelik yaptığı denetim ve kontrollerde, 8 kişinin belgesiz avlandığını tespit etti.
Ekipler, denetimlerinde ele geçirilen yasak olduğu halde avlanıldığı belirlenen bir kara tavuk ve öter ardıç için de avcılara tazminat cezası uyguladı.
Avda kullanılan ruhsatsız 5 tüfeğe ise el konuldu.
Etiketler: Konya
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