Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 04:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şemdinli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında çıkan yangına, Orman İşletme Şefliği, Jandarma, belediye ekipleri, güvenlik korucuları ve vatandaşların da desteğiyle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu, yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Etiketler: Hakkari Orman Yangını
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