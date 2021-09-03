Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce cep telefonu kaçakçılığı yapan kişilere yönelik 31 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda 46 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi hakkında Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet Suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.