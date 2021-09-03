Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 04:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılarına yönelik operasyonda 46 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce cep telefonu kaçakçılığı yapan kişilere yönelik 31 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda 46 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi hakkında Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet Suçu kapsamında adli işlem yapıldı.
Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.
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