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Güncel
İHA 01.06.2023 17:38

Selin vurduğu Denizli için yeniden sarı uyarı verildi

Dün yaşanan şiddetli yağışların ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Denizli’de, yarın beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar öncesi sarı uyarıldı.

Selin vurduğu Denizli için yeniden sarı uyarı verildi

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; 2 Haziran 2023 Cuma günü bölgede yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illeri ile çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Görülecek olan yağışların yerel olarak kuvvetli şekilde metrekareye 21-50 kilogram arasında düşmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Yarın öğle saatlerden itibaren yaşanacağı tahmin edilen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

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