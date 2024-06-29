Selendililer yağmur duasına çıktı

Avlaşa Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle halkının organizatörlüğünde cuma namazının ardından toplanan mahalle sakinleri önce tekbirler getirdi, ardından ellerini semaya açarak mahalle imamı öncülüğünde yağmur duasında bulundu.



Okunan dualara hep birlikte amin diyen çiftçiler yağmur yağması için dua etti. Avşala Mahallesi Muhtarı Yasin Yaman, ekili tarım alanlarının yanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bağ ve bahçelerimiz, meyvelerimiz, ürünlerimiz yanmak üzere, bizlerde mahalle halkı olarak toplandık ve Rabbimize yağmur için dua ediyoruz. Allah korusun yağış olmazsa bütün emeklerimiz, ürünlerimiz yok olacak. İnşallah Rabbim de yağmur verir" dedi.



Yağmur duasının ardından gelen misafirlere ikramlarda bulunuldu. Yağmur Duasına İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara, daire müdürleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.