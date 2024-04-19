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Güncel
İHA 19.04.2024 10:34

Selendi’de okul servisi kaza yaptı: 9 öğrenci yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde okul servisi ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 öğrenci hafif şekilde yaralanırken Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Selendi’de okul servisi kaza yaptı: 9 öğrenci yaralı

Kaza Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Omurlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Çortak Ömer Nimet Kahraman İlköğretim kurumunda eğitimlerini yapan ortaokul öğrencilerini taşıyan H.E’nin kullandığı servis aracı ile karşı yönden gelen A.B idaresindeki kasa kamyonet çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 9 öğrenciden 8'i Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edildi. Öte yandan kaza haberini alan Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş hastaneye giderek öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerin durumları hakkında hastane başhekimliğinden bilgi alan Okumuş, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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