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Güncel
AA 19.04.2024 10:38

Nevşehir'de 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası Müsabakaları başladı

Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Nevşehir'de başladı.

Nevşehir'de 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası Müsabakaları başladı
[Fotograf: AA]

Müsabakalara, Ankara, Konya, Mersin, Sivas, Kayseri ve Kırşehir'den birer takım katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmalarda liderliği elde eden takım bir üst gruba terfi edecek.

Nevşehir'de 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası Müsabakaları başladı

"Nevşehir sahalarının güzelliği ve organizasyon becerisi sayesinde seçildi"

Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı, takımlara başarı dileyerek, "İllerinde şampiyon olmuş kulüpler katılıyor. 24 merkezdeki müsabakalarda grup birincileri olan takımlar da ikinci müsabakalara katılacak. Daha sonra yine gruplarında birinci olanlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Sahalarımızın güzelliği, organizasyonların eksiksiz olması nedeniyle TFF, Nevşehir'i tercih etti. Gelecek hafta 18 yaş altı kademe müsabakaları da Nevşehir'de yapılacak" diye konuştu.

Müsabakaların ilk karşılaşmasında Mersin Adonis Çiftlikköy Spor ile Sivas Belediye Spor 0-0 berabere kaldı.

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