Arnavutluk'un başkenti Tiran’da Shkolla Artistike Okulu Tonin Harapi Konser Salonu’nda gerçekleştirilen programa Tiran halkı büyük ilgi gösterdi.

Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez oyunlarından Karagöz-Hacivat ve kukla gösterileri Abdülaziz Öktem ve Faruk Karagül tarafından sergilendi.

Öğretim Görevlisi Murat Yılmaz ve Nagehan Caner tarafından “4 Kapı 40 Makam” felsefesini ebru sanatı ile icra etmek üzere çalışmalar yapılırken geleneksel ebru sanatının incelikleri öğretildi ve denemek isteyenlere imkân sunuldu.

Cam boncuk sanatçısı Kadriye Yorulmaz tarafından alevde cam ürünleri şekillendirildi, faaliyete katılan misafirlere armağan edildi.

Tiyatro performansı ve Türk el sanatları örneklerinin yanı sıra, Türk dünyasının ozanı, Yunus Emre ilahilerini Orta Asya müziği ile birleştiren Arslanbek Sultanbekov ‘a Anadolu türkülerini Balkan türküleri ile harmanlayan enstitü sanatçısı Alper Tuna eşlik etti. Tüm misafirlere eşsiz bir müzik şöleni sunuldu.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş ise etkinlik ile ilgili şunları söyledi:

"2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi dolasıyla Yunus Emre Enstitüleri olarak dünyanın birçok yerinde Yunus Emre'yi anlama ve anma etkinlikleri organize etmekteyiz. 'Selam Olsun' mottosuyla Tiran Yunus Emre Enstitüsü olarak bir etkinlik icra ettik.Yogun bir katılım ile gercekleşen etkinlikte,misafirlerin de memnuniyeti bizleri ayrıca mutlu etmiştir.Oldukça dolu ve eglenceli bu programın hazırlanmasında başta sanatçılarımız olmak üzere teknik ekibe şükranlarımı sunuyorum"

Etkinlik, 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı olması sebebiyle Yunus Emre’nin evrensel ve insanlığa dair mesajlarını içeren seçilmiş şiirleri seslendirilmesi ile son buldu.