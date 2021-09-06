Salgınla mücadele döneminde hayata geçirilen Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi. Uygulamaya Avrupa Birliği uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi.

Aşı pasaportu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar uygulamasının ana ekranında yer alan "AB uyumlu sağlık pasaportu" butonuna tıkladığınızda, Sağlık Bakanlığınca geliştirilen Health Pass uygulamasına yönlendiriliyorsunuz. Uygulamayı telefona yükledikten sonra bir bilgilendirme ekranıyla karşılaşıyorsunuz.

Bilgilendirmeleri okuduktan sonra kameranıza erişim izni vermeniz gerekiyor. Daha sonraysa karşınıza çıkan Gizlilik Politikası’nı okuyup onaylamalısınız.

“Dijital Sağlık Cüzdanı”nız HealthPass’te

Uygulamadan Dijital Sağlık Sertifikalarınızı görüntülemek için öncelikle e-Nabız hesabınızdan COVID-19 sekmesine tıklamalı ve üst bölümde çıkan AB Uyumlu Sağlık Pasaportu bölümüne gelmelisiniz. Buradan aşı, bağışıklık ve test sertifikalarınızı oluşturabilirsiniz.

Sertifikaları Health Pass uygulamasında bulunan “Dijital Sağlık Sertifikası Ekle” kısmına yüklemelisiniz.

2 adımda sertifikanızı sisteme ekleyebilirsiniz. Bu kısımda öncelikle e-Nabız hesabınızda oluşturduğunuz sertifikalarınızın karekodlarını okutmalısınız. Ardından karekodun altında yazan TAN Kodunu sisteme girmelisiniz.

Daha sonra “Dijital Sağlık Cüzdanı” kısmında sisteme eklediğiniz tüm sertifikaları görebilirsiniz.

Belgenizin geçerli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz

Belgenizin geçerli olup olmadığını ise “Sertifika Doğrula” bölümünden teyit edebilirsiniz.

Sistem, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

Unutmayın nerede olursanız olun maske, mesafe ve temizlik önlemlerinden vazgeçmemek hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığını korumak için en etkili yöntem.