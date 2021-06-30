Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 07:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şeker zannettikleri lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Tokat’ın Niksar ilçesinde şeker zannettikleri lavabo açıcı yiyen 5 çocuk rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Tokat’ın Niksar ilçesinde akşam saat 20.00 sıralarıda Niksar ilçe merkezinde İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı.
İstanbul’dan Niksar'a tatile gelen Salise Kalebaş'ın (59) beraberinde getirdiği torunları Y. E.Ç. (5), H.Ç. (6), U.E.K. (4), M.A.K. (7) ve Y. K. (9) şeker zannettikleri lavabo açıcıdan yedi. Durumu fark eden Kalebaş sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesine götürülen çocuklar yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisine sevk edildi. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Tokat
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