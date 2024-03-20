Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 20.03.2024 16:17

Şehit Postacı Seyfettin Dokumacı'nın adı kütüphanede yaşatılacak

Giresun'un Alucra ilçesinde 1997 yılında silahlı terör örgütü tarafından kaçırıldıktan sonra ormanda şehit edilen Şehit Postacı Seyfettin Dokumacı adına meslektaşları tarafından yapılan kütüphane hizmete açıldı.

Şehit Postacı Seyfettin Dokumacı'nın adı kütüphanede yaşatılacak

Alucra ilçesinde PTT Çalışanları Dayanışma Derneği tarafından Şehit Postacı Seyfettin Dokumacı adına Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesine yapılan kütüphane hizmete açıldı.

Düzenlenen Şehit Postacı Seyfettin Dokumacı Kütüphanesi'nin açılışına Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz, Belediye Başkan Vekili Harun Ayrılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Saraçoğlu, PTT Çalışanları Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bayraktar, Alucra Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Selamet Koçak, Şehit Postacı Seyfettin Dokumacı'nın yakınları ve meslektaşları katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Muhammet Cengiz, “Kur'an-ı Kerim'in bize ilk emri oku. Bu anlamda kitabı mukaddes sayan medeniyetin mensuplarıyız. Bu medeniyeti vatan için, kanını, canını hiçe sayan şehitlerimiz sayesinde ayakta tutabildik. Bugünde burada medeniyetimizin iki önemli unsuru kitap ve şehidi birleştiren bu güzel eseri ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Temennimiz azami düzeyde öğrencilerimiz, gençlerimiz ve halkımızın faydalanmasıdır” dedi. 

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Osmaniye’de park halindeki araç alev alev yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
Gezeravcı mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu
17:46
ABD'den çip üretimi için Intel'e 8,5 milyar dolarlık finansman
17:40
Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,2 trilyon lira oldu
17:36
Erzincan'da maden sahasındaki toprak kaymasına ilişkin bir mühendis daha tutuklandı
17:26
Almanya'da askeri görüşmelerin medyaya sızdırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
17:27
Hakkari'de seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü
Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ