Şehit Postacı Seyfettin Dokumacı'nın adı kütüphanede yaşatılacak

Alucra ilçesinde PTT Çalışanları Dayanışma Derneği tarafından Şehit Postacı Seyfettin Dokumacı adına Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesine yapılan kütüphane hizmete açıldı.



Düzenlenen Şehit Postacı Seyfettin Dokumacı Kütüphanesi'nin açılışına Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz, Belediye Başkan Vekili Harun Ayrılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Saraçoğlu, PTT Çalışanları Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bayraktar, Alucra Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Selamet Koçak, Şehit Postacı Seyfettin Dokumacı'nın yakınları ve meslektaşları katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Muhammet Cengiz, “Kur'an-ı Kerim'in bize ilk emri oku. Bu anlamda kitabı mukaddes sayan medeniyetin mensuplarıyız. Bu medeniyeti vatan için, kanını, canını hiçe sayan şehitlerimiz sayesinde ayakta tutabildik. Bugünde burada medeniyetimizin iki önemli unsuru kitap ve şehidi birleştiren bu güzel eseri ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Temennimiz azami düzeyde öğrencilerimiz, gençlerimiz ve halkımızın faydalanmasıdır” dedi.