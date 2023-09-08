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Güncel
AA 08.09.2023 14:10

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Iğdır'da yapılan kız yurdunda yaşatılacak

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, Iğdır'da yapılan 2 bin 400 kişi kapasiteli kız yurduna verildi.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Iğdır'da yapılan kız yurdunda yaşatılacak
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde yapılan yurt, büyük oranda tamamlandı.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği 2 bin 400 kişi kapasiteli yurt, 2 Ekim'de açılacak.

Iğdır Valisi Ercan Turan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, yurt ile spor tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, 2 bin 400 kişilik kız öğrenci yurdunun açılması için olağanüstü bir gayret sarf ettiklerini söyledi.

Yurdu 2 Ekim'de öğrencilerin hizmetine sunacaklarını ifade eden Turan, "Yurdun yapımı aşamasında genel olarak, elde olamayan sebeplerden gecikmeler olmuş ama Allah'a çok şükür çok hızlı bir şekilde toparlamalar olmuş. Bugün genel müdürümüzle gezdik, yaklaşık bir 10 günlük iş var. Bunlar da toparlandığında çocuklarımızı burada en güzel şekilde misafir edeceğiz" dedi.

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Batman Aybüke Yalçın
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