Karaman Polis Şehitliğinde gerçekleştirilen anma programı öncesinde Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek Şehit Oğuzhan Küçük’ün ailesi ile bir araya gelen Vali Işık, geçtiğimiz günlerde şehadetinin 4. yılı olan Oğuzhan Küçük’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diledi.

Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından Vali Işık daha sonra Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar için düzenlenen anma törenine katıldı.

Polis Şehitliğindeki program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Vali Işık’ın şehitlerin mezarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Programın ardından Şehit Özel Harekat Polisi Dündar’ın ailesi ile bir süre sohbet ederek aileye sabırlar dileyen Vali Işık, "Ülkemizin ve milletimizin birliği, dirliği ve bekası için bu yola baş koyan aziz şehitlerimizin milletimizin gönlünde ayrı bir yeri var. Vatanı ve mukaddes değerleri için can vererek şehadet makamına ulaşan yiğitlerimizin kahramanlıkları asla unutulmayacak." dedi.

Şehit Dündar’ın ailesi de evlatlarının şehadetinin yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayarak programa katılan başta Vali Işık olmak üzere emniyet müdürlüğü personeli ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Programa, Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, emniyet müdür yardımcıları, emniyet personeli, Konya özel harekât şube müdürlüğü personeli ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.