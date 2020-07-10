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Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Akgöz, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri şehit olan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Akgöz, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün naaşı, memleketi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toprağa verildi.
Şehidin babası Basri Akgöz ayakta durmakta güçlük çekti.
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