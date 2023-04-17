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Güncel
AA 17.04.2023 15:24

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi... e-Devlet seçmen kaydı sorgulama...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti. Seçmen sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet seçmen kaydı sorgulama...

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi... e-Devlet seçmen kaydı sorgulama...

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

e-Devlet seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

e-Devlet seçmen kaydı sorgulama için tıklayınız.

Seçmenler nelere dikkat etmeli?
Seçmenler nelere dikkat etmeli?

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

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