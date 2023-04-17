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Güncel
İHA 17.04.2023 10:08

Balıkesir'de asırlık toplu iftar gelenekleri devam ediyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, asırlık toplu iftar gelenekleri devam ediyor. Kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde AK Parti İlçe yönetim kurulu üyesi Keleş’in verdiği iftar yemeği de yüzlerce vatandaşı buluşturdu.

Balıkesir'de asırlık toplu iftar gelenekleri devam ediyor
[Fotograf: İHA]

Burhaniye’de özellikle kırsal mahallelerde asırlık toplu iftar gelenekleri devam ediyor. İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Hacıbozlar Mahallesi'nde Himmet Keleş’in düzenlediği iftar yemeği yüzlerce vatandaşı buluşturdu.

Yemeğe Ak Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İnci Balaban ve Gençlik kolları başkanı Onur Karadağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy kadınlarının hazırladığı çeşit çeşit yemekler, köy gençleri tarafından servis edilirken, ezanın okunması ile birlikte hep birlikte oruçlar açıldı.

Vatandaşlar toplu iftar geleneklerini yaşatmaya kararlı olduklarını anlatırken,Himmet Keleş’e teşekkür etti.

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