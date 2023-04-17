Balıkesir'de asırlık toplu iftar gelenekleri devam ediyor

Burhaniye’de özellikle kırsal mahallelerde asırlık toplu iftar gelenekleri devam ediyor. İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Hacıbozlar Mahallesi'nde Himmet Keleş’in düzenlediği iftar yemeği yüzlerce vatandaşı buluşturdu.

Yemeğe Ak Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İnci Balaban ve Gençlik kolları başkanı Onur Karadağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy kadınlarının hazırladığı çeşit çeşit yemekler, köy gençleri tarafından servis edilirken, ezanın okunması ile birlikte hep birlikte oruçlar açıldı.

Vatandaşlar toplu iftar geleneklerini yaşatmaya kararlı olduklarını anlatırken,Himmet Keleş’e teşekkür etti.