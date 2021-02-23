Sualtı taarruz (SAT) komandolarının zorlu eğitimlerinden ilham alınarak hazırlanan "Özel Tim Semender" belgesel serisi, 27 Şubat'tan itibaren TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Özel Tim Semender" belgesel serisinde, yüksek atletik kabiliyetlere sahip 13 sivil sporcu, SAT komandosu eğitimlerinin en zor haftasından esinlenerek tasarlanmış bir eğitim simülasyonunu pes etmeden tamamlamak için bir araya geliyor.

SAT komandolarının eğitimlerinden ilham alınarak tasarlanan belgeselde, emekli SAT komandosu Bülent Kuru ve ekip arkadaşları, yılların deneyimini kullanarak sporcuların sınırlarını zorluyor.

Ön elemeleri başarıyla tamamlayarak seçilen katılımcılar, zihinsel dayanıklılık ve seçkin takım becerilerini geliştiren eğitimde, gösterdikleri mücadeleye karşılık olarak sembolik bir törenle "Semender Sertifikası" kazanıyor.

Sporcuların 6 gün boyunca sadece 8 saat uykuyla farklı stres pozisyonlarına maruz bırakıldığı belgeselde, kilometreler süren koşular, saatler süren fiziksel eğitimler ve bitmeyen cezalar, eğitimin küçük bir parçası oluyor.

"Akıncı" belgeselinin yapımcısı tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un üstlendiği belgesel, SAT komandolarının eğitimlerini gece gündüz mercek altına alarak tüm gerçekliğiyle 27 Şubat saat 21.30'da ilk bölümüyle TRT Belgesel ekranlarına taşıyacak.