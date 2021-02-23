Geçen yıl 23 Şubat'taki sarsıntıdan en çok etkilenen Başkale ilçesinin İran sınırında yer alan Özpınar Mahallesi sakinleri, depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yakınlarını kaybetmenin hüznünü yaşıyor.

Depremde hayatını kaybeden 10 kişiden 8'inin yaşadığı mahallede, devletin çalışmaları, yapılan yardımlar ve verilen desteklerle felaketin izleri siliniyor.

Acı olayın yaşandığı ilk dakikalardan itibaren yaraların sarılması için her türlü imkanının sunulduğu mahallede, devletin uzattığı şefkat eli, depremzedelerin acısını hafifletti.

"Tüm Türkiye bizimle beraberdi"

Özpınar Mahallesi Muhtarı Cezmi Arslan, yaptığı açıklamada, devletin depremden etkilenen ilçe sakinlerini bir an bile yalnız bırakmadığını söyledi.

Depremden kısa süre sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye gelerek vatandaşların acısına ortak olduğunu hatırlatan Arslan, "O gün devletimiz tüm kurumlarıyla buradaydı. Depremin ilk günü vatandaşlar kurulan çadırlara yerleştirildi. Bir süre sonra da konteynerler getirildi. İnşallah ilkbaharda da konutlarımız yapılacak. Hayvanlar için ayrı çadırlar kuruldu. Hayvanı telef olanlara ödeme yapıldı. Hem devletimiz hem de milletimiz bizler için seferber oldu. Tüm Türkiye bizimle beraberdi. Allah hepsinden razı olsun." dedi.