Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gemlik'teki hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Umurbey Mahallesi'nde bir evden 40 bin liralık hırsızlık yapılmasının ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılar O.Ç. ve P.E'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kumla Mahallesi'nde ise musluk bataryası hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan ekipler, Ö.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Hırsızlık Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 13:25
- 13:21
- 12:51
- 12:48
- 12:42
Sıradaki Haber
Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz