Umurbey Mahallesi'nde bir evden 40 bin liralık hırsızlık yapılmasının ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılar O.Ç. ve P.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kumla Mahallesi'nde ise musluk bataryası hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan ekipler, Ö.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.