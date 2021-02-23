Salgın dolayısıyla uzun süredir kapalı olan hayvanat bahçesi, yeniden misafirlerini kabul etmeye başladı.

Aralarında nesli tükenmekte olan türlerin de bulunduğu 134 türden bin 451 hayvanat ev sahipliği yapan hayvanat bahçesini, geçen yıl salgına rağmen 400 bin kişi ziyaret etti.

Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Aygül Arsun, hayvanat bahçesinde sezon öncesi önemli düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Eşekler ve atlar için kum banyoları hazırlandığını dile getiren Arsun, ziyaretçiler için aslanlar ve kaplanların olduğu yere cam bölmeler konulduğunu, sosyal mesafe kurallarına özen gösterildiğini söyledi.

Hafta içi 09.00-18.00'da açık olacak ziyaretlerde 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-13.00 arası, çocuk grubunun ise 13.00-16.00 arasında ebeveynleri eşliğinde hayvanat bahçesini ziyaret edebileceklerini ifade eden Arsun, hafta sonu ise kapalı olacaklarını söyledi.