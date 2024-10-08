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Güncel
AA 08.10.2024 19:42

Şarkışla’da üniversite öğrencilerine konferans verildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Şarkışla’da üniversite öğrencilerine konferans verildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılayı Şarkışla Şubesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mucadele Şubesi görevlileri, öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirdi.

Türk Kızılayı Şarkışla Şube Başkanı Ahmet Yılmaz, Kızılay’ın afet yardımları, kan bağışı kampanyaları, sosyal yardımlar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Emniyet personeli de öğrencileri uyuşturucuyla mücadele, "Narkorehber", "Narkogençlik" ve "En iyi narkotik polisi anne" projeleri konusunda bilgilendirdi.

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