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Güncel
AA 08.10.2024 19:13

Kütahya'dan Bosna Hersek'e 60 konteyner gönderildi

Kütahya'dan, Bosna Hersek'in selden etkilenen bölgesine 60 konteyner gönderildi.

Kütahya'dan Bosna Hersek'e 60 konteyner gönderildi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle, 60 konteyner 30 tıra yüklenerek Bosna Hersek'e uğurlandı.

Programda Kütahya Valisi Musa Işın, felaketin yaşandığı Bosna Hersek halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bosna Hersek ve Balkanların ecdat yadigarı topraklar olduğunu dile getiren Işın, "Oralarda soydaşlarımız, dindaşlarımız, mazlum ve mağdur insanlarımız vardır. Biz tabii ki her zaman olduğu gibi soydaşlarımızın, mazlum ve mağdurların yanında yer aldık. Devletimiz kimsesizlerin kimsesidir. Oradaki kardeşlerimizi de bu manada, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ve direktifleriyle yardım malzemelerini gönderiyoruz." diye konuştu,

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da Türkiye'nin, mazlum ve mağdurların yardımına koştuğunu belirterek, "Mesele gönül bağımızın olduğu Bosna Hersek olunca hassasiyetimiz katbekat artıyor." dedi.

Kütahya Çayca Köyü Bosna Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rasim Bayram da yardım ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kütahya Valiliğine teşekkür etti.

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Kütahya Bosna Hersek Sel
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