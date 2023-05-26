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Güncel
AA 26.05.2023 10:32

Şarkışla'da lise öğrencilerinin yemekleri yarıştı

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki lise öğrencileri arasında yemek yarışması düzenlendi.

Şarkışla'da lise öğrencilerinin yemekleri yarıştı
[Fotograf: AA]

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, okulun mutfağında pişirdikleri yemeklerle yarıştı.

Yarışmada jüri olarak görev alan öğrencilerin anneleri ise çocuklarının pişirdiği yemekleri tadarak puan verdi.

Yarışmanın koordinatörü giyim üretim teknolojisi öğretmeni Müsaade Kabakoz, öğrenciler ve velilerin katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Esmanur Şeker, Yağmur Kalalı ve Sıla Toy'a çeşitli hediyeler verildi.

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