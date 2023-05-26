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Güncel
İHA 26.05.2023 10:24

7. kattan düşerek hayatını kaybeden hemşire toprağa verildi

Niğde Aksaray'da 7. kattan düşerek hayatını kaybeden Saliha Tuncel, Niğde’nin Bor İlçesinde toprağa verildi.

7. kattan düşerek hayatını kaybeden hemşire toprağa verildi
[Fotograf: İHA]

Aksaray'da özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel 7. kattaki dairesinin balkonundan düştü.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde genç hemşirenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tuncel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hemşire toprağa verildi

Genç Hemşire Saliha Tuncel’in cenazesi Yeni Göçmen Mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bor mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve yakınları katıldı. 

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