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Güncel
AA 13.10.2023 09:31

Şarkışla'da arazi toplulaştırmada yüzde 41'e ulaşıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde arazi toplulaştırmada yüzde 41'e ulaşıldığı açıklandı.

Şarkışla'da arazi toplulaştırmada yüzde 41'e ulaşıldı

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şarkışla ilçesine bağlı bazı mahallerde yürütülen arazi toplulaştırmanın proje çalışmaları tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kandemir, Kayalıyokuş ve Gültekin mahallerinde 33 bin 110 dekar üzerinde yapılan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme sonucunda 6 bin 813 olan toplam parsel sayısının 4 bin 52 parsele düşürüldüğünü, yüzde 41 toplulaştırma oranına ulaşıldığını belirtti.

Şarkışla mahallerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında çalışmaların devam ettiğini aktaran Balta, "180 kilometre tarla içi stabilize kaplamalı yol yapımı tamamlanmış, 90 kilometre sınır düzeltmesi, drenaj kanalı temizliği ve yatak değişimi yapılmıştır. İhtiyaç duyulan yerlerde, yol geçişlerinde 150 adet koruge boru imalatı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Balta, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi ile birlikte tarımsal refahın arttığını, ürün deseninin değiştiğini ve tarımsal girdi maliyetlerinin düşürüldüğünü aktardı.

Şarkışla'nın mahallelerinde yapılan bu çalışmanın, ilçedeki diğer yerleşim birimlerine örnek teşkil ettiğini vurgulayan Balta, "İlçede 26 birimde ve 246 bin 763 dekar alanda uygulama, 48 birim ve 526 bin 520 dekar alanda etüt-proje aşamasında arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine dekar başına 33 bin lira katkı sağlanacaktır" açıklamasında bulundu.

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