Açık 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 13.10.2023 09:26

Karadeniz’in ilk ’Çocuk Sokağı’ Giresun’da açıldı

Giresun Belediyesi, Aksu mahallesinde Çocuk Sokağı’nı açtı. Tamamen çocuklar için dizayn edilen sokakta, geleneksel oyun alanları, pratik düşünceyi artıracak oyun alanları ve çocukların aileleriyle de birlikte oyunlar oynayabileceği noktalar yer alıyor.

Karadeniz’in ilk ’Çocuk Sokağı’ Giresun’da açıldı

Karadeniz’de bir ilk olan Aksu mahallesinde çocukların ve vatandaşların yoğun katılımıyla açılan Çocuk Sokağı’nda Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da bir süre çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Karadeniz’in ilk ’Çocuk Sokağı’ Giresun’da açıldı



Düzenlenen açılış töreninde konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Çocuklarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri, güvende hissedebilecekleri bir alanın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. İşte Karadeniz Bölgesi'nin ilk Çocuk Sokağı burada. Bu sokak, çocuklarımız için belki de en iyi ve en güvenli oyun alanlarından biri olacak.Bu özel alanda, satrançtan renkli çarka, basketboldan zıp zıpa, voleyboldan sek seğe kadar çocuklarımızın keyifle vakit geçirebilecekleri pek çok oyun alanı bulunuyor. Ayrıca, twister, labirent, sos, futbol sahası ve bisiklet yolu gibi çeşitli aktivite oyunlarını da bu sokağımız ile çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Başka bir sevindiğimiz konu ise Bilgi Evlerimize gösterilen yoğun ilgi. Bilgi Evlerimize gösterilen bu ilgi, projemizin ne kadar doğru bir yol izlediğini gösteriyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Çocuk Sokağımızın şehrimize, ailelerimize ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin gerçekleşmesine emek veren tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu Çocuk Sokağını, sadece burada değil, şehrimizin tüm mahallelerine yaymayı hedefliyoruz” dedi. 

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Dışişleri'nden Lübnan'daki Türk vatandaşları için uyarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:21
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı
10:16
İngiltere'den Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay
10:16
Marmara Adası açıklarında gemi kazası
10:13
Borsa güne düşüşle başladı
10:16
Bakan Güler: Çatışma gecikmeden sona erdirilmeli
10:18
Adana'da 60 milyon 750 bin kaçak makaron ele geçirildi
Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı
Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu hava saldırılarının videosunu yayınladı
İsrail ordusu hava saldırılarının videosunu yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ