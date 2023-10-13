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Güncel
İHA 13.10.2023 07:32

Kontrolden çıkan tır bariyere ve başka bir tıra çarptı: 1 yaralı

Beykoz'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır önce bariyerlere, ardından önünde bulunan bir tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan tır bariyere ve başka bir tıra çarptı: 1 yaralı

Saat 05.30 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Edirne istikametinde meydana gelen olayda sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen tır, kimyasal madde kontrol alanına girerken kontrolden çıkarak önce bariyerlere, sonra önünde duran tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucu önündeki tıra çarpan tırın sürücüsü Hüseyin G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili konuşan Kemalettin Bereket, "Aracımda uyuyordum. Uyurken bir anda ses duydum, güm diye vurdu bana. Sonrası gördüğünüz şekilde. Arkadaş alkollüymüş zaten. İleriden vura vura gelmeye başladı. Biz de polis ve 112'yi aradık. Yapmamız gerekeni yaptık. Polis, jandarma hepsi geldi. Durumu sorulduğunda ayaklarımı hissetmiyorum, dedi sadece" dedi. 

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