Sakarya ve çevre illerdeki camilerde Mehmetçik ve Filistin için dua edildi

Sakarya'da Diyanet İşleri Başkanlığının "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşması kapsamında Adapazarı Orhan Cami'de vatandaşlar bir araya geldi.

Fetih suresi okunan programın ardından sabah namazı kılındı.

Namazın ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık, terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Zonguldak

"Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" programında Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kepez Tepe Camisi'nde vatandaşlar bir araya geldi.

Terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ayrıca, kentteki camilerde sala okundu.

Karabük

Karabük'te de "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşması için vatandaşlar, 100. Yıl Pazaryeri Camisi'ne geldi.

Programda terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli

Kocaeli'de tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camileri başta olmak üzere kentteki camilerde vatandaşlar, "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşmasında bir araya geldi.

Fevziye Camisi'nde İl Müftüsü Sinan Cihan'ın da katıldığı programda, terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bolu

Bolu'da tarihi Yıldırım Bayezid Cami başta olmak kentteki camilerde "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Programda, terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.