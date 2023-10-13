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TRT Haber 13.10.2023 09:25

Dışişleri'nden Lübnan'daki Türk vatandaşları için uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarına tedbirli olmalarını ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.

Dışişleri'nden Lübnan'daki Türk vatandaşları için uyarı

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından Lübnan'daki Türk vatandaşları için duyuru yaptı.

Duyuruda, İsrail ve Filistin'deki son gelişmelerin Lübnan'ın güneyine yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşların tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durulması tavsiye edildi.

Gelişmelerin Bakanlığın ve Beyrut Büyükelçiliği'nin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi hatırlatıldı.

Bakanlık, acil durumlar için Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin "+961 3 944 904" ve "+961 70 622 012" acil durum telefonları ile Konsolosluk çağrı merkezinin "+90 312 292 29 29" telefon numarasını paylaştı.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Filistin - İsrail Çatışması Lübnan
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