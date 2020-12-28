Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıkamış'ta balık üreticileri soğuklardan olumsuz etkileniyor
[Fotoğraf: AA]
Kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava, balık üreticilerini olumsuz etkiledi.
Kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava, balık üreticilerini olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü bölgede, havuzların buz tutması nedeniyle balıkların şok yaşadığı görüldü.
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