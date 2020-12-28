Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atık oluşumunun azaltılmasının yanında atıkların kaynağında ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalar, başarılı bir şekilde yürütülüyor.

Akseki Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği Sıfır Atık Projesi'ne ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalarla katkı sağlamaya devam ediyor.

Sıfır Atık Projesi'ne büyük önem gösteren Akseki Belediyesi, bünyesinde yaptığı geri dönüşüm kutularını ilçedeki tüm hizmet binalarına yerleştirdi. Plastik, metal ve kağıt atıkların geri dönüştürülmesiyle doğaya verilen zarar sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, geri dönüşüm kutularını ilçedeki hizmet binalarına yerleştirdiklerini belirtti.

Kutuları ana arterlerinde vatandaşların rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlere konumlandırdıklarını vurgulayan Özkan, şunları ifade etti:

"Bu sayede hem bir farkındalık oluşturma anlamında sıfır atık çalışmalarına büyük bir katkı sağlamış olacağız hem de hemşehrilerimizin rahat bir şekilde 3 farklı türde atığın toplanabildiği geri dönüşüm kutularından yararlanmalarını sağlayacağız. Bütün hemşehrilerimizden Sıfır Atık Programı'na özel katkı sunmalarını istiyorum. Özellikle evlerinde atıklarını ayrıştırmalarını ve mutlaka geri dönüşüm atıklarını ayrı ayrı biriktirerek ilçemizin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz atık toplama kafeslerine getirmelerini ve bu sayede bu atıkların ekonomimize kazandırılmasını arzu ediyorum. Sıfır Atık Programı hem atıkların ekonomiye kazandırılması hem de israfın önlenmesi için çok önemli bir program."